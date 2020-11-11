Эксперт раскрыл прогноз на курс доллара в Украине

Аналитик Андрей Шевчишин рассказал, какой курс ожидать украинцам в ближайшее время. 11 ноября доллар на межбанке продавался на уровне в 28,17 грн.

В дальнейшем курс ожидает рост, пишет Сегодня. Как сообщил Шевчишин, в скором времени курс будет составлять 28,15-28,25 грн/долл. На ситуацию влияет информация о снижении объема золотовалютных резервов Украины. А также не последние роли играют встреча главы НБУ с представителями МВФ в США и рост числа заразившихся китайским вирусом.

Аналитик отметил, что днями ранее не было больших драйверов для движения. На рынок не повлияло даже размещение ОВГЗ. Тем не менее нерезиденты продолжают выходить из гривневых облигаций и "сидят в гривне", это формирует навес ликвидности для входа в доллар или закупки новых облигаций по более высокой доходности.

Напомним, эксперт Михаил Кухар рассказал, каким будет курс до конца 2020 года.

Так, курс гривны не должен обвалиться в пропасть, ведь природный коридор по макропоказателям в этом году - 27-29 грн. На данный момент в Украине доллар стоит примерно 28 грн и до конца года его рост прогнозируется до 28-28,5 грн/дол.

Этот год в Украине - год притока валюты, так как спрос на валюту формируют импортеры.

Ранее сообщалось, что эксперт Андрей Шевчишин заявил, что в ноябре ожидается укрепление гривны и ситуативная коррекция. По прогнозу, также остаются и девальвационные ожидания.

Вероятно, в ближайшее время гривна стабилизируется и начнет ослабляться к 28,3 гривен за доллар, так как низкие цены будут привлекать покупателей.

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