Погода в Украине 13 ноября заставит часть граждан буквально «стучать зубами», местами холода остынут до минус четырех

Как сообщает Politeka, об этом говорится в прогнозе синоптиков.

На севере осень порадует украинцев: днем от 3 до 6 градусов по Цельсию. А вот ночью похолодает: ожидается от -1 до +2 со знаком «плюс». Дождей не предвидится, хотя на улице ожидается небольшая облачность.

На западной части страны будет около 5-8 градусов выше нуля, а ночью ожидается похолодание до 1-4 градусов. Дождей явно не предвидится.

Похожая ситуация будет и центральной части страны. На улице в светлое время суток будет около 4-7 градусов выше нуля, а вот после захода солнца воздух остынет до -1+2 по Цельсию.

На юге Украины синоптики прогнозируют от 5 до 9 градусов по Цельсию. Ближе к вечеру столбик термометра будет в районе 0-3 выше нуля.

Украинцев на востоке страны ноябрь действительно накроет холодами. Ночью ожидается до -4 мороза. Днем же наоборот, воздух прогреется до 4-6 по Цельсию.

В Киеве и пригороде осень порадует комфортными 2-6 градусами по Цельсию. А вот ближе к вечеру похолодает: от -1 мороза до 1 со знаком «плюс».

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой перемены погоды.

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