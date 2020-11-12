Аномально теплая зима - последствия тайного использования климатического оружия

Такое мнение озвучил синоптик Леонид Горбань, пишет Сегодня.

Ранее климатологи прогнозировали, что зима 2019-2020 годов должна была быть суровой, но неожиданно оказалась аномально теплой.

Горбань не сомневается, что теплая зима была спровоцирована климатическим оружием, и для этого использовали антенные поля, расположенные в Гаконе (США), а также в России и в Норвегии.

Климатологи США, Великобритании, России, Германии в ноябре 2019 года прогнозировали суперхолодную зиму над территорией Европы. А на Новій год директор гидрометцентра РФ обещал, что Москву накроют морозы до -35.

Но все пошло не по плану, когда в начале 2020 года вместо обещанных -35 градусов была плюсовая погода.

"Климатическое оружие существует и применяется, хотя его применение и запрещено Женевской конвенцией от 1975 года", - заявил Горбань, подводя итоги аномальной зимы.

В Укргидрометеоцентре такие предположения назвали абсурдными. Климатологи утверждают, что увеличение выброса парниковых газов действительно способствует глобальному потеплению. Но он является неуправляемым.

"Здесь комментировать нечего. Из гипотезы оппонента и его аргументов, видно, что он не знаком даже с азами метеорологии", – подчеркнула эксперт Вера Балабух.

По прогнозам Леонида Горбаня, наступающая зима окажется в Европе и в Украине намного более холодной, чем прошедшая.

"Никаких погодных экспериментов больше быть не должно, так как в США новый президент, у которого нет личных интересов на рынке сжиженного газа", – озвучил народный синоптик свежий прогноз.

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой перемены погоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".