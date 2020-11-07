Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, какую пенсия и зарплата будет в Украине в ближайшие годы
Как передает Politeka.net, свой прогноз чиновник озвучил во время презентации результатов экономического аудита государства в пятницу, 6 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Премьер отметил, что развитие СГ в Украине было заторможено на десятилетие, но пообещал все исправить.
"Процесс уже начался: ВВП Украины к 2030 году получит до $85 млрд от развития рынка земли", - заявил чиновник и добавил, что стоимость земли вырастет в пять раз.
"Такой рост может быть – и мировой опыт тому подтверждение", – отметил Шмыгаль.
При таком прогнозе, в Украине средняя зарплата увеличится до $890 (25 тысяч гривен) долларов в месяц, а пенсия до $288 долларов (чуть больше 8 тысяч гривен), уверен премьер.
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Стоит отметить, что на данный момент средняя зарплата в Украине по состоянию на сентябрь средняя зарплата по Украине выросла до 11 тысяч 998 гривен.
Напомним, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства также спрогнозировал рост минимальной и средней зарплат. Согласно прогнозу, в 2021 году минимальная зарплата вырастет до 6,25 тысячи гривен.
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