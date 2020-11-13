Известная телеведущая Анфиса Чехова показала себя на отдыхе и рассказала о планах

На кадре Чехова позирует только в трусиках, а лифчик решила снять. Звезда стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон одной рукой, а второй прикрывала бюст. Можно заметить, что Анфиса не любит загорать без белья, ведь грудь была намного светлее тела. Телеведущая рассказала, что собралась идти на массаж. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не писали под фотографией и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Так выглядит рай, мечта любого мужчины".

Сообщалось, что телеведущая Анфиса Чехова взбудоражила пикантными кадрами своих приключений на Мальдивах.

Анфиса с влажными волосами, в соломенной шляпке и солнцезащитных очках покуражилась перед камерой, выискивая наилучший ракурс - хотя ее фанаты уверены, она хороша как не крути.

Мы писали, что 42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова показала свои развлечения с подругой.

На фото Чехова предстала в компании своих друзей: стилиста Марии Беловой и дерматокосметолога Эдуарда Демченко.

Примечательно, что Чехова с подругой были в пижамах и с бокалами шампанского.

Сначала обе позировали в мягких креслах, а позже стояли с Эдуардом возле табло.

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