Телеведущая Анфиса Чехова знает, как сделать, чтобы у публики потекли слюнки

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм. Как известно, сейчас Чехова отдыхает на Мальдивах.

На многовыстраданном кадре (Анфиса объяснила в подписи, почему) ведущая предстала вместе с подругой. Вместо бикини лоснящиеся на солнце тела красоток прикрывали сладенькие круассаны.

Девушки в солнцезащитных очках и с мокрыми волосами подняли руки вверх и постарались улыбнуться в камеру на фоне лазурного океана.

Анфиса рассказала, чего ей стоило сделать этот оригинальный снимок и с каким упорством она шла к цели.

"Принарядились с подружкой на завтрак 🥐🥐 На самом деле, для создания этого фото нам потребовалось 3 человека за кадром, изнывающие от жары, два круассана, полтора часа под палящим солнцем, в результате чего у некоторых обгорели плечи, а мое лицо заплыло веснушками... В итоге, из 200 кадров, я смогла еле-еле наскрести один. Если вы не оцените наши труды, не лайкните и не прокомментируете... я пойду, сяду с Пина коладой на берег океана и буду долго рыдать под крики грустных пеликанов😂😂😂 Доброго утра, страна! И приятного аппетита 😉😋🥐", - поделилась Чехова.

Этот пост бурно обсуждают в комментариях:

"Я сперва подумала, что это не круассанчики, а куриные ножки)) такие девчонки, как горячие котлетки по-киевски 😂💟"

"Любой мужчина не отказался бы утром от двух сочных, горячих круасанчиков👌👍🔥"

"Аппетитные булочки😍). Прекрасные девушки🔥"

"Классно 👍🔥🔥 А вы там без купальников ? 😋"

"Игра стоила свеч. Вы в прекрасной форме, Анфиса!"

Напомним, что Анфиса Чехова посветила самыми «вкусными» местами в откровенном наряде.

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