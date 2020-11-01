Сейчас она выглядит совсем не так

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал показала себя в неожиданном «готическом» образе, вспомнив юность

Популярная украинская актриса, полюбившаяся многим как Женька из сериала «Сваты», поделилась редким архивным фото времен пятого сезона сериала.

«Достала из архива редкое фото... #Свати5 , 2011 год, мне 16 лет, я в шоке от того, что мои волосы чёрные и от того, что на съёмочной площадке в рацию меня периодически называют актрисой», - написала Кошмал в подписи.

На снимке девушка позирует в образе юной неформалки. На ней «готичный» наряд темно-фиолетового цвета с черными кружевами, а также множество традиционно неформальских украшений, в частности широкий чокер с шипами. Дополняет образ соответствующий макияж с черными губами.

За спиной у Кошмал пожно заметить четверых парней в аналогичных образах и с похожим макияжем.

Поклонники актрисы не смогли пройти мимо такого снимка.

«Ой Женька», «Даже сейчас смотрю сваты. Лучший сериал Спасибо за образ! Только настоящим актёрам удаётся донести доброту, душевность, юмор в кадре! И у вас это получилось!», «Красивая. Я все ещё скучаю по вашему образу и смотрю сватов, Женька», «Баба Валя лучше», «Ну какой это кайф, Аня!», «Класс я помню Вас такую безумная красавица», «Такая красотка с чёрными волосами была», «Женька огонь!», - пишут люди.

Напомним, довольная Женька из "Сватов" в униформе прильнула к трем брутальным красавцам: "Хорошо, когда все...".

Как сообщала Politeka, Женька из «Сватов» в струящемся платье-ночнушке покорила видом в роскошных апартаментах: настоящая звезда.

Также Politeka писала, что довольная Женька из «Сватов» пленила красотой в прозрачном платье: «Даже не узнала сначала».