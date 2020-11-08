Таким телом может похвастаться далеко не каждая

Известная модель Сьюзи Кортез, которая считается обладательницей самых красивых ягодиц, продемонстрировала впечатляющие формы, полностью избавившись от одежды

Бразильская красотка, победившая в известном конкурсе Мисс Бум-бум, поделилась новым смелым снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Кортез решила сфотографировать себя в зеркале в простой домашней обстановке. При этом модель не стала стесняться и полностью избавилась ото всей одежды и нижнего белья. Сьюзи стоит к камере в пол-оборота и прикрывает обнаженную грудь руками.

Модель с гордостью демонстрирует свое накачанное тело с видимыми бицепсами и кубиками пресса. Очевидно, что постоянные тренировки красотки дают о себе знать, ведь ее тело выглядит по-настоящему впечатляюще.

Поклонники Кортез пришли в восторг от такого снимка и буквально засыпали модель комплиментами и лайками.

Ранее мы писали, что Кортез показала новое фото из спортивного зала, которое невероятно впечатлило ее подписчиков.

Девушка позирует на фоне внушительных гантелей, примерив соблазнительный спортивный костюм, состоящий из обтягивающих лосин и топа с вырезами в зоне пресса. В зеркале она демонстрирует накачанные мышцы, которые появились у нее благодаря титаническим усилиям.

Как истинная модница, фитнес-модель не отказала себе в удовольствии даже в зал надеть многочисленные аксессуары. Волосы она распустила и надела бежевую кепку.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц показала крепкий "орех" в любимой позе: так и хочется потрогать.

Как сообщала Politeka, хозяйка самых красивых ягодиц, оттянув трусики, показала любимую позу.

Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц обтянула пышные прелести слишком тесной тканью: "Тело богини".