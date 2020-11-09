Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в необычном наряде
На фото Омович позировала в "белье", которое состояло из золотых цепочек. Красотка дополнила образ украшением на голове и ярким макияжем. Звезда практически не прикрыла аппетитное тело, а пышная грудь так и вырывалась на свободу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Стоит ли рассказывать, что после того, как я наконец застегнула все эти цепочки, они не продержались и 1 минуты, сразу порвались и фоткаться было невозможно", - написала девушка под фотографией.
Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Клеопатра", "Что по тампонам?", "О Боже какая красота", "Сногсшибательно выглядишь!", "Шахерезада", "Ты богиня", "Я единственный, кто здесь говорит по-португальски?", "Богиня красоты", "Эту самую фотку ты скидывала себе в сторис раньше и она была ещё без этого дикого фотошопа талии".
Сообщалось, что известная столичная модель Алена Омович порадовала поклонников новыми пикантными кадрами.
Алена позирует перед большим зеркалом в серой футболке, завязанной узлом на животе, и серых шортах-велосипедках. Причем последние модель приспустила, демонстрируя изгибы бедер и будоража фантазию подписчиков.
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