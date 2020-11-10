Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, заговорила о пирсинге на интимных местах

Внешность модели является одной из самых обсуждаемых в Украине, в сравнении с другими известными красотками. Девушка прославилась не только уникальной внешностью, но еще и тем, что изменила себя до неузнаваемости у хирурга. Об этом пишет Politeka.net. Девушка сделала бюст, увеличив грудь с нулевого до шестого размера. Поэтому каждый раз под фото в Инстаграм Алены пользователи обсуждают ее неестественные формы и пирсинг на интимных местах, который она и не думает скрывать.

Чтобы прояснить ситуацию, в этот раз модель решила рассказать о своем пирсинге сосков, так как каждый день на нее сыпется множественное количество вопросов.

«Больно ли делать? Очень, но боль секундная и сразу проходит! Обидно только, что терпеть ее нужно два раза😂 Потому что прокола то два😭 Прокол вообще не так больно, как зажимы😂 Вот где настоящий ад! Анестезию я не делала, говорят что без неё меньше кровит и лучше заживает прокол! Я вообще человек терпимый к боли, как вы можете судить по количеству перенесённых мной пластик и татуировок, но объективно могу сказать, что ещё раз я бы точно не решилась на прокол🤪

Ещё момент в том, что если вы снимите пирсинг хотя бы на час, он уже начнёт зарастать, и штангу обратно можно уже не вставить😫Это и отвечает на вопрос о том, как кормить детей и так далее. Думаю ответ очевиден, если этот вид пирсинга может зарасти за сутки 🤷🏻‍♀️ Плюс если у девушки некрасивые соски, можно сделать пирсинг и картинка станет получше 😼

С пирсингом соски всегда стоят, что очень секси. Поэтому...кому нравится, делайте👌🏻Я ни разу не пожалела и самое главное с ним ни разу не было проблем. Он не загноился, не вырывался цепляясь об вещи. Кстати, кто прокалывал язык расскажите ваши впечатления? Моя давняя мечта...может решусь когда-то😅», - поделилась мнением Алена.

Пользователи сети также поддержали девушку и обсудили волнующий вопрос:

«У меня тоже пирсинг в сосках,но пришлось с ним помучаться...и Сережка растягивает сосок...; Я попросила хирурга проколоть во время увеличения груди 😂так что проснулась я уже с хорошей четверочкой и пирсингом 😂;Прокалывать язык - не больно (в отличие от сосков). А вот заживает он не очень приятно, адски горит😬;

почему замазала?; 6 лет ходила с проколом сосков , не заросли и как 3 мес уже кормлю малого 👼🏼🙏🏽♥️; Были пробиты соски и когда родила и начала кормить, молоко в три струи было первые два месяца 🤣🤣🤣🤣 жаль что зарастает быстро 😒; знаю, что адски больно».

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