Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала бюст, смело приподняв кофточку

Популярная красотка с каждым днем подбирает более смелые и раскованные образы. Об этом пишет Politeka.net. Все дело в том, что несколько лет под ряд модель вела Инстаграм в определенном стиле и акцентировала внимание на своих достоинствах весьма поверхностно и сильно не раздеваясь. Максимум, который позволяла себе Бахари – это глубокие декольте.

Однако, в последнее время модель начала показывать немного больше: примерять образы супергероинь и позируя в необычных костюмах, носить брючные костюмы без блузок или же спортивную одежду вообще без белья.

В этот раз Гюль позировала в теплом костюме и показала, что она без лифчика, задрав розовую теплую кофточку. Шестой размер бюста, как и ожидалось, скрыть не удалось, потому Бахари впечатлила дерзкой выходкой.

Довольно насыщенный макияж дополнил ее образ, сделав тот не только нежным, но еще и дерзким. Вот как реагировали в сети на увиденное:

«Привет, милая, как ты прекрасна🌹; Очень мило; Ты такая красивая ❤; Люблю твой розовый; Так мило 🌹💓🌹💓; Отличный и шикарный малыш💓🔥🥒🔥; Идеально 😍😋💦; Супер великолепно🔥🔥; Черт возьми, это роскошно; 🌈 Ты затмила свет своей яркостью 🌹 Ты очаровала своей красотой 🌹 Ты для мужчин подобна сладострастному греху в слабости 🌹; Ты - бриллиант блестящей огранки».

Ранее мы также писали, что девушка почти каждый день показывает новые фото, при этом в едином стиле. Бахари нравится показывать фигуру в платьях с дерзкими вырезами в зоне декольте.

Тем не менее, в виде исключения в сети иногда появляются и другие кадры модели, совсем отличающиеся от привычных. На одном из таких фото Гюль позировала в нежно-розовой пижаме, сделанной из прозрачной ткани. Девушка не только сделала вызывающий макияж и позировала перед зеркалом, она еще и показала достоинства без смущения.

Едва скрыв бюст, Бахари произвела впечатление на поклонников.

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