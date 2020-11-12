Певец Филипп Киркоров всколыхнул публику трогательным жестом

Как передает Politeka.net, 53-летний артист опубликовал свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм. Вот уже 9 лет в этот день поп-король приходит на Новодевичье кладбище в Москве, дабы возложить цветы той, которая всегда подставляла ему свое плечо. Речь об актрисе и певице Людмиле Гурченко, которой сегодня, 12 ноября, исполнилось бы 85 лет. Она умерла в 2011 году.

В легкой курточке, джинсах, кепке и защитной маске Киркоров, с поникшим видом, осыпал могилу легендарной артистки цветами.

"С юбилеем великая и неповторимая!🙏🏻 Людмила Марковна, всегда в памяти... 12 ноября 2020... 85 лет гениальной Актрисе, Диве, моему Кумиру и Другу!🌹", - говорится в подписи.

Кадры Киркоров сопроводил одной из своих песен: эмоциональное исполнение и проникновенные строчки дополнили его душевный порыв.

"Я отпускаю тебя, в темное небо отпускаю,

Белые ангелы летают без меня.

Не успеваю понять, и о тебе уже не знаю,

Ведь время все решает за нас..."

Пользователи кинулись комментировать увиденное, присоединяясь к теплым словам Филиппа. Люди поблагодарили поп-короля за чуткость.

"❤️🙏 Светлая память🌹"

"Великая любимая актриса и личность! Уникальная!.. она живет в нашей памяти, в фильмах , фотографиях, в воспоминаниях.. Светлая память 🙏❤️"

"Филипп Вы замечательный! Внимательный, Какдобрый, чуткий! Спасибо Вам, что вы есть❤️"

"Да🖤 таких уж нет, да и к лучшему 🖤"

"Жаль, что Ее с нами нет... 😭 Филипп, Вы большой молодец, что помните о Ней. ❤️ Таких актрис больше нет и не будет"

"Несмотря на печаль, очень красивое место..."

Ранее мы сообщали, Киркоров произвел фурор "новогодними" кадрами с любовником Ольги Бузовой Давидом Манукяном. Артист показал в Инстаграм "кусочки" со съемок праздничного шоу, на котором исполнил вместе с Давой песню "Ролекс". Пользователи обратили внимание на то, что рэпер все время держал в руках огромную сумку. При этом сам Филипп не был ни чем обременен.

"Дава теперь и сумку для Киркорова носит, позорник 😓"; "Дава ваш личный сумконосец?"; "дал подержать", - прыснули от смеха комментирующие.

Напомним, что страстный Филипп Киркоров позволил себе лишнего перед публикой, кадры: "С раздвинутыми ногами в купальнике".

Как сообщала Politeka, Филипп Киркоров приучил детей к экстриму, «опасные» кадры.

Также Politeka писала, что Филипп Киркоров удивил новым увлечением и вспомнил, как отрывался с Сердючкой: "Нереальное удовольствие".