Российский певец Филлип Киркоров станет судьей в шоу "Ледниковый период"



Как передает Politeka.net, новыми снимками артист поделился на своей страничке в Instrgam.



"Ох, какой сегодня будет роскошный выпуск. Получил нереальное удовольствие, ведь выпуск на тему мюзикл. А для меня мюзикл - это любовь", - поделился Бедросович в подписи к посту.



Отметим, что в состав жюри входит 5 человек, причем 3 члена остаются неизменными: Татьяна Навка, Татьяна Тарасова и Елена Исинбаева. Киркоров в очередном выпуске шоу станет одним из судей шоу "Ледниковый период".

В комментариях под постом поклонники поблагодарили Киркорова за анонс и пообещали обязательно не пропустить эфир с любимым певцом, а некоторые даже вспомнили времена, когда он играл в мюзиклах.



"Просто супер! Будем ждать", "Дети одеты как папа", "Только тебя там не хватало", "Хочу новый мюзикл, что-то похожее на "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Ух ты, Филипп в жюри", "Король и его свита оценили выступление королевы!!! Классно!", - писали в комментариях под постом певца.

Напомним, Киркоров сыграл более чем в 20 мюзиклах, а в "Вечерах на хуторе близ Диканьки" он играл вместе с Веркой Сердючкой.

Напомним, что поп-король Филипп Киркоров засветил стройную брюнетку на семейном отдыхе с детьми.

Как сообщала Politeka, Киркорова застукали на отдыхе со знаменитой украинкой: "Воссоединение Украины и России".

Также Politeka писала, что сын Киркорова случайно выболтал главную семейную тайну о маме Наташе.