Российский исполнитель Филипп Киркоров ошарашил кадрами со своего яркого выступления

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал серию фото с концерта, где он демонстрировал свои роскошные костюмы и новые номера. Выступление проходило в Дубай, куда артист отправился вместе с детьми.

«Встреча России и Украины на одной сцене так долгожданна, драгоценна и важна. Жаль, что пока это возможно только в арабской сказке», - подписал пост Киркоров, опубликовав фото в обнимку с Ольгой Поляковой.

Впрочем, внимание поклонников привлек другой кадр. Многие обратили внимание на неприличные наряды монашек, в которые облачились танцовщицы из балета Киркорова. Несмотря на это, пост артиста собрал больше 60 тысяч лайков.

«Особенно удалась монашка, с раздвинутыми ногами в купальнике. На вас еще в суд не подали?», «Это реально писец», «Чуть пьяненький взгляд в конце шоу наверное уже по Оле руки пошли», «А вы с каждым днём молодеете!», «Представляю как это шикарно было смотреть в живую», «Восхитительно! Ну Филипп, как всегда, человек-праздник, всегда повышает настроение», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Киркоров был очень счастлив встретиться на одной сцене с Поляковой. Он назвал этот день историческим.

Напомним, что поп-король Филипп Киркоров засветил стройную брюнетку на семейном отдыхе с детьми.

Как сообщала Politeka, Киркорова застукали на отдыхе со знаменитой украинкой: "Воссоединение Украины и России".

Также Politeka писала, что сын Киркорова случайно выболтал главную семейную тайну о маме Наташе.