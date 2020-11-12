Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала себя на радость фанатов
На фото красотка позировала в белом топе и штанах с черными полосками. Звезда снимала себя на телефон, а волосы оставила распущенными. Эби подняла камеру вверх и можно, демонстрируя аппетитный бюст. На втором кадре девушка уже была в леопардовом костюме и показывала поцелуй на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Кошечка, безумная крошка".
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Сообщалось, что Известная американская модель Эбигейл Ретчфорд блеснула формами в своем гардеробе.
Эби присела возле зеркала и принялась снимать себя, демонстрируя большие прелести в глубоком декольте. Модель надела белоснежный топик на пуговицах, которые расстегнула. Большой бюст едва ли не выпрыгивал из наряда, а соблазнительности прибавлял тот факт, что красотка была без белья.
Мы писали, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась безупречной красотой, нарядившись в элегантное белье.
Так, на фотографии Рэтчфорд позирует в крохотном черном белье, до неприличия приспустив бюстгальтер. При этом девушка якобы на что-то смотрит, держа в другой руке белую розу.
Напомним, Эби Рэтчфорд устроила распутные игры в прозрачном белье
А еще Politeka писала, что Эбигейл Рэтчфорд кокетливо посветила своим "садом" в прозрачном белье
Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд в кружевном белье и с красной розой раскрепостилась по полной