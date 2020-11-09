Певица Тина Кароль поделилась с публикой эмоциями о важном в ее жизни событии

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала на мероприятии по случаю выхода книги VOGUE. К слову, впервые в истории глянца на обложке книги украинская звезда.

Певица вышла к публике в "узком" красном платье в клеточку, с одной пикантной деталью. На уровне живота, под пышным бюстом платье украсила прозрачная вставка с полосами "а-ля корсет".

"На самом деле, красота спасет мир... В каждом своем шаге, каждая женщина каждое утро должна быть сильной, смелой, потому что, кто, если не она... Мы рождены в этом мире, чтобы украшать этот мир", - говорила в своей речи Тина.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное: многие отметили, как сильно гордятся Кароль.

"Вы очень эмоциональная женщина, вы сильны, потому что у вас есть раны, которые никогда не покрываются коркой, и вы умная женщина, которая успешно их окружает"

"Лучшая, гордимся ❤"

"А жаль, она мне не жена... А я по ней схожу с ума))❤️😊"

"Тиночка восхищаюсь вами, вы для меня пример😘❤"

"Тиночка, Вы очень красивая! Какие умные и мудрые слова! Я очарована❤️❤️"

"Наша Гордость! ❤"

"Как же приятно видеть эти горящие глаза. Счастливая малышка. Гордимся

©Твои... Свои❤️"

Ранее мы сообщали, в Сети обсуждают Тину на одном из мероприятий, на котором звезда появилась без пышной шевелюры. Изменив своим традициям, певица удивила прямыми локонами. Видимо, в этот раз она решила показаться без дополнительной накладки из волос, придающей более густую форму прическе.

Напомним, белокурая Кароль подразнила ножкой в разрезе, вскружив голову нежной красотой.

Также Politeka писала, что кардинальные изменения во внешности Тины Кароль и Горбунова зацепили украинцев.