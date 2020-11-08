Украинская певица Тина Кароль, которая является бессменной ведущей шоу "Танці з зірками", покорила яркими образами

Как передает Politeka.net, битву образов устроили поклонники Кароль на официальной фан-странице звезды. Они решили сравнить два наряда артистки, которые она надевала на вечер Хеллоуина.

Как известно, в 2020 году Тина сыграла роль пожилой хозяйки отеля. Ей сделали жуткий макияж, который состарил ее. Черное платье по фигурке и седые волосы завершили образ.

В 2019 году Тина была ангелом. Она вела праздничный эфир с огромными крыльями за плечами. Ее образ был невероятно нежным и светлым.

«Выбираем лучший Хеллоуинский образ Тины на Танцях з зірками», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях под постом стали обсуждать наряды звезды. Поклонники в основном выбирали первый наряд.

«Тина Григорьевна прекрасна во всех ее образах», «Ангел», «Огонь», «Это любовь», «Первый+ лучший аксессуар Дан Балан», «Хороша во всех», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль, в желтом платье с пикантным разрезом позаигрывала с актером Александром Поповым. Стоит отметить, что звезду неоднократно подозревали в романе со знаменитым красавцем. Фото только подогрело слухи.

Напомним, что Тина Кароль искусила аппетитной фигурой в узком платье из латекса: "Королева из королев".

Как сообщала Politeka, пропавший почти на месяц Дан Балан эффектно объявился, поклонники дождались.

Также Politeka писала, что кардинальные изменения во внешности Тины Кароль и Горбунова зацепили украинцев: "Моложе, чем 14 лет назад".