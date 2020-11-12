Знаменитая модель Анастасия Квитко, которую частенько называют русской Кардашьян, похвалилась большим бюстом в откровенном платье

Как напомнает Politeka, популярная модель обожает выставлять напоказ свои самые "лакомые" места, абсолютно не стесняясь этого.

Вот и сегодня для позирования она выбрала платье горчичного цвета, но надела его так хитро, что можно подумать, якобы знаменитость его вот-вот снимет, или оно само упадет вниз с высокой груди звезды.

Причем, заметно, что под платье Настя случайно или специально не надела лифчик, поэтому "катастрофа" с платьем вызвала бы у мужской части ее многочисленной армии фанатов большой восторг.

Фолловеры активно отреагировали на новый снимок знаменитости в комментариях и лайками, всего за 60 минут фанаты поставили более 44 тысяч "сердечек".

Ранее мы сообщали, что Анастасия Квитко надела шелковое платье с пуговицами, которые расстегнула. Из распахнутой одежды выставилась большая грудь без белья. Такая деталь привлекала внимание и не посмотреть в декольте просто невозможно.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов