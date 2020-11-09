Украинская певица Надежда Мейхер, которая прошла в четвертьфинал проекта «Танці з зірками», показала своих дочерей

Как сообщает Politeka.net, на проекте Надя впервые представила дочек Анну и Марию. В рамках семейного вечера на шоу, девочки станцевали с мамой совместный танец.

Судьи высоко оценили выступление, поставив Наде 40 баллов. При этом Сергею Танчинцю, который танцевал с дочкой и женой, поставили лишь 36 баллов, а Юлии Саниной за номер с отцом – 39. Многим поклонникам такая оценка судей показалась нечестной. Они заявили, что Мейхер высокие балы поставили исключительно из-за детей.

«Красиво, нежно, но по сравнению с Сантой и Юлей этот танец не на 40 баллов точно»,

«Ждала танца у Мейхер, извините не видела, это же танцевальное шоу, а у кого нет деток. На какие нотки таким исполнителям давить? Можно было исполнения с родными и не оценивать. У Нади просто нечего оценивать»,

«Мишина призналась, что сегодня оценивать нечего. Поэтому оценку поставила "за весь пройденный путь",

«40 баллов детям поставили. Танца по сути не было»,

«Красиво, но не на 40 баллов», - пишут зрители.

Стоит отметить, что Надежда решила ответить многим комментаторам, которые раскритиковали ее выступление.

«Абсолютно согласна. Мои крохи заслуживали 1000... балов... Самые маленькие и такие смелые», - заявила гордая мать.

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