Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) устроила эффектную фотосессию в бассейне

Красотка впечатляет своими идеальными объемами в самых смелых нарядах, пишет Politeka.net. В этот раз пикантные кадры были сделаны во время купания в бассейне.

Модель надела полупрозрачное платье розового цвета, под котором не было белья, что видно по пикантным деталям.

Красотка покупалась, а позже стала выходить из воды в мокром наряде. Тонкая ткань обтянула великолепные формы Кассандры, подчеркнув изгиб талии и пышную грудь.

Волосы модели были также мокрыми и они легли красивой волной сзади, не закрывая виды спереди.

Кроме этого откровенности образу прибавило глубокое декольте, из которого торчал красивый бюст.

К сожалению, пользователи сети не смогли открыто высказаться об увиденном, ведь кадры были опубликованы в сторис. Возможно, Сьенега получила много приятных сообщений о себе в личной переписке, ведь она будто Афродита.

Напомним, Кассандра Сьенега надела крохотное бикини, состоящее из треугольных, и другой формы, стеклышек, держащиеся на тонких цепочках.

Такой наряд на груди привлекал внимание еще больше. Бюст едва ли не выпрыгивал из белья , тем более Кассандра слегка наклонилась, добавив некого риска.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала в голубом платье, которое она назвала прозрачным. Девушка изначально показала себя спереди, а после этого развернулась спиной, демонстрируя пятую точку. Волосы у модели были распущенными, а образ она дополнила макияжем.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" вывалила свой срам в прозрачном топе

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