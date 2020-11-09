Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя и рассказала об ожидании

На кадрах Кассандра позировала в черном купальнике с вырезом. Красотка покружилась перед камерой у бассейна, демонстрируя упругую грудь, которая прямо выпирала из-под наряда. Волосы у девушки были распущенными, а образ модель дополнила прозрачной накидкой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я не та, кого стоит ждать", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Круто", "Вау, ты молодец!", "Прекрасно", "Привет, красавица, отлично, ниже маленького размера, приятно побрилась, мне это нравится", "Какая огненная красотка", "Кошка Гелинда слишком любит", "Выглядит хорошо CJ", "Невероятно выглядит моя принцесса", "Классный купальник", "Они делают это в мужских?", "Нет слов ... просто красиво ...", "Убей его, сестра !!!!", "Довольная богиня, люблю", "Конечно, если бы это было чудо !!!".

Сообщалось, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) впечатлила формами в сверкающем купальнике.

"Обалденная" красотка надела в этот раз крохотное бикини, состоящее из треугольных, и другой формы, стеклышек, держащееся на тонких цепочках.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" в прозрачном белье дала полюбоваться своими цветочками

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