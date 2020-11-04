Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) впечатлила формами в сверкающем купальнике

Модель демонстрирует свое тело без всяких стеснений, пишет Politeka.net. И, действительно, ей есть чем гордиться.

"Обалденная" красотка надела в этот раз крохотное бикини, состоящее из треугольных, и другой формы, стеклышек, держащееся на тонких цепочках.

Такой наряд на груди привлекал внимание еще больше. Бюст едва ли не выпрыгивал из белья , тем более Кассандра слегка наклонилась, добавив некого риска.

Трусики из сверкающих стеклышек сидели чуть выше бедер. Плоский животик и пышные бедра смотрелись завораживающе.

Модель распустила длинные волосы, которые едва ли не прикрыли всю спинку, она посмотрела в камеру и приоткрыла пухлые губы.

В общем фото получилось очень жарким и соблазнительным. К сожалению, оно не получило много лайков и комментариев в открытом доступе.

Напомним, Кассандра Сьенега опубликовала жаркое селфи в прозрачном боди. Модель позировала перед фотографом в тонком кружеве, а посередине красовался длинный вырез. Из последнего выставилась красивая грудь знаменитости.

Кружево было прозрачным, и если бы не руки Кассандры, то можно было разглядеть самые пикантные детали.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега появилась полностью обнаженной.

Соответствующее фото модель опубликовала в сториз своего Инстаграм. Красотка позировала голой, даже не пытаясь прикрыться.

Звезда надела черную, меховую шапку, из-под которой торчали черные локоны.

Изящная знаменитость выгнулась, выставив вперед бюст.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" заворожила внушительными размерами в крохотном бикини

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