Телеведущая Анфиса Чехова взбудоражила пикантными кадрами своих приключений на Мальдивах

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в голубом бикини на белом песочке, окаймленном лазурным океаном.

Анфиса с влажными волосами, в соломенной шляпке и солнцезащитных очках покуражилась перед камерой, выискивая наилучший ракурс - хотя ее фанаты уверены, она хороша как не покрути.

Пышногрудая красотка никогда не стеснялась показывать свое тело - далекое от модельных "худых" стандартов, но такое естественное и соблазнительное.

В подписи Чехова, наконец, заметила, что пользователям больше нравятся ее фото в купальниках - Анфиса решила брать быка за рога.

"По моим наблюдениям только фото в купальниках делают мой инстаграм живым и активным. Такое ощущение, что у моих подписчиков стоит оповещение или звуковой сигнал: «Трень, трень, Чехова выложила полуголое фото, можно зайти к ней в аккаунт»🤦🏻‍♀️😬 С другой стороны я, получается, идеальная модель для рекламы купальников☺️", - сделала откровение Чехова.

Пользователи кинулись обсуждать ее пост:



"Живёте только для красивой картинки...смешно...не устали???" - "Устала. От негативных коментов от людей с ограниченным сознанием☹️"

"Если бы существовал эталон женской фигуры, то Ваша была бы точно утверждена! 😉😍"

"Это не только по вашим наблюдениям, обычные фото особо не интересны, а вот полуголые куда лучше смотрятся. Как бы там не было, но почему то это так) 😍🍑🔥"

"Какая шикарная фигура 😀👍🌹"

"На этом фото прекрасно все! Без исключения!💃🌹🔥"

"Я рядом с вами вижу красивого афроамериканца из Анголы 🔥 вы выйдете замуж за него, и будете жить в ЮАР 👏👏👏 у вас будет дочка😍" - "🤦🏻‍♀️😂😂😂 Вот афроамериканцы совершенно меня не привлекают🤦🏻‍♀️"

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