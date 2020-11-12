Мама Верки Сердючки отличилась выходкой на кухне

Как передает Politeka.net, украинская актриса Инна Белоконь, известная как мама Верки Сердючки, опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала за любопытным занятием (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, растрепанная артистка, в "безразмерной" домашней футболке копошилась у плиты. Голос за кадром, судя по всему, принадлежащий ее концертному коллеге Андрею Данилко, спросил, что она готовит. Белоконь ответила, что борщ, но гость продолжал снимать и допытываться у нее, а будет ли тот вкусным. Тогда мама Верки Сердючки с возмущением отмахнулась: "Андрей, пожалуйста, успокойся ради бога... ну что ты, как это... Андрей!"

При этом в кадр попала пустая бутылка из-под алкоголя.

Забавная сцена на кухне произвела фурор. Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"На це можно дивитись вічно😄💋❤️ Борщ буде нормальний!) 💋😄"

"несколько раз пересматривал. Клас. На столе пустая бутылочка, которая пробила на жиденькое. :)"

"Андрюша балдеет от такой хозяюшки!))))"

"«Борщ буде нормальний!» 🔥😂👏 ой, я не могу 😃😘"

"Обожаю вас мои дорогие таланты👍😘"

"Рецепт борща в студию👏"

"Чую, кто-то уже причастился😂🔥"

Ранее мы сообщали, Белоконь похвасталась дизайнерской защитной маской с нарисованными губами. На селфи актриса позировала у себя дома без косметики, не стесняясь показать свою естественную красоту.

«Маска шикарная!», «Красиво как!», «Интересный дизайн», «Инна, Вы – Богиня», «Губки бантиком, бровки домиком», «Губки- магнит», - комментировали фанаты артистки.

Напомним, шальная мама Сердючки показала, как надо целоваться, Данилко аж покраснел: "Раскрыла чакры".

Как сообщала Politeka, Горбунов зажег с Веркой Сердючкой на "Танцях з зірками", мама не уступила: "Хочется почаще...".

Также Politeka писала, что шальная мама Верки Сердючки захомутала пожилого красавца, кадры утех: «Помогает раскрываться…».