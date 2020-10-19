Украинский телеведущий Юрий Горбунов покрасовался с Веркой Седючкой и ее мамой на "Танцях з зірками"

Как сообщает Politeka.net, он выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" уникальный совместный кадр из закулисья шоу, в последнем выпуске которого появилась знаменитая певица. Верка Сердючка присоединилась к членам жюри и оценивала выступления участников, а также исполнила свой свежий хит.

Судя по обстановке, Юрий Горбунов "поймал" артистов в гримерке перед или после эфира. Ведущий с довольной улыбкой сделал селфи, оказавшись за спиной Инны Белоконь в образе знаменитой мамы в белом платке и с красными бусами. Верка Сердючка позировала рядом в своем сценическом костюме с цветами и фирменной звездной шапкой.

"Как вчерашние танцы с Сердючкой?", - поинтересовался Горбунов в описании к фото.

Пользователи социальной сети в комментариях поделились своими эмоциями после появления новых звезд на шоу:

"Мама Верки сделала вчерашний эфир, своими танцами перетанцевала всех 🙌😄🎉"; "Ой, класс)))) лучший ефир👍"; "Это было супер 👏 💪"; "Новое - хорошо забытое старое"; "Огонь", "Очень круто"; "Андрей Данилко как всегда на высоте. Молодец. А мамины танцы с Чапкисом супер. Зажгла 😂😘"; "Был очень крутой эфир !!!! 🙌🙌🙌🙌 Сердючка с мамой просто 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥"; "Круто, очень понравилась Санта и (мама дала жару) лучший выпуск !!!!!"; "Супер, не так танцы, как моя любимая Вера и мама, просто бомба новая песня в ее исполнении, успехов наша красавица, побед, люблю вас"; "И наш Юра Горбунов, лучший из ведущий, воспитанный, умный, красавчик, любим вас"; "Супер!!! Андрей Данилко Потрясающий артист!!! Инна большая умничка!!! Хочется почаще видеть такие позитивные, весёлые шоу программы!!!С их участиями. 👍🏻👌🏻😘".

Напомним, что продюсер "Ласкового мая" признался в чувствах к маме Верки Сердючки: «Иннуль, прости, что…».

Как сообщала Politeka, Верка Сердючка дала жару вместе с мамой, такого в "Танцях з зірками" еще не было: "Данилко, я думал, ты уже...".

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