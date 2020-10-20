Мама Верки Сердючки произвела фурор, моментально соблазнив участника шоу "Танці з зірками"

Как сообщает Politeka.net, горячие моменты с участием Инны Белоконь опубликовали на официальной странице шоу в "Инстаграм". Восьмой выпуск популярной программы организаторы посвятили юбилею эстрадной карьеры Верки Сердючки, и пригласили ее вместе с мамой в жюри. Как и ожидали поклонники, звезды сделали эфир незабываемым.

Так после выступления Сергея Мельника и Аделины Дели Инна Белоконь изобразила ошеломленное состояние, граничащее с обмороком, а затем резко пришла в себя и страстно поцеловала в губы полуобнаженного красавца из шоу-балета. Судя по всему, решение было спонтантым, ведь даже Андрей Данилко (настоящее имя Верки Сердючки) смутился и попытался ее образумить. "Наконец-то мама раскрыла свои чакры", - прокомментировал ведущий Юрий Горбунов.

"Этот эфир несомненно войдет в историю "Танців з зірками" 👏 Легендарная звезда, которую обожают миллионы, и феерический праздник танца - это можно увидеть только на нашем паркете. Смотри видео и вспоминай яркие моменты восьмого эфира, посвященного 30-летию творческой деятельности невероятной VERKA SERDUCHKA", - отметили в сообщении.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от перформанса Инны Белоконь и оставили много позитивных комментариев:

"Спасибо за шикарный эфир и классное настроение 😍😍😍"; "Очень классное шоу"; "Это был лучший эфир , было бы очень классно если бы Верка была бы всегда в жюри, она такая классная, веселая😍❤️"; "Это был шикарный эфир,а танец Мамы и Чапкиса просто бомба, спасибо за праздник 🎉🎉🎉"; "Мама и Вера 🔥🔥🔥Зажгли 👍👍💔"; "Обожаю Веру. Мама - "зажигалочка" ещё та!"; "Ну мама учудила"; "Я понимаю, оторвались на всю".

Напомним, Горбунов зажег с Веркой Сердючкой на "Танцях з зірками", мама не уступила: "Хочется почаще..."

Как сообщала Politeka, Верка Сердючка дала жару вместе с мамой, такого в "Танцях з зірками" еще не было: "Данилко, я думал, ты уже...".

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