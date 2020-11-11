Украинская актриса Инна Белоконь, прославившаяся как мама Верки Сердючки, похвасталась своей оригинальной маской

Звезда опубликовала новое фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото Белоконь, которую большинство украинцев знают по роли никогда не унывающей мамы Верки Сердючки, демонстрирует свою новую защитную маску. Судя по всему, актриса устала от обычных масок, которые в условиях пандемии стали незаменимым ежедневным аксессуаром, и решила разнообразить свой стиль.

Она похвасталась бежевой маской дизайнерской работы с оригинальным рисунком в виде разнообразных украшений и губ, сложенных «трубочкой».

На селфи Белоконь позирует у себя дома без косметики, не стесняясь показать свою естественную красоту.

Поклонники актрисы тут же принялись комментировать ее новый снимок.

«Маска шикарная!», «Красиво как!», «Интересный дизайн», «Инна, Вы – Богиня», «Губки бантиком, бровки домиком», «Губки- магнит», - пишут люди.

До этого мы писали, что Белоконь опубликовала фото с прошлого эфира шоу "Танці з зірками".

На фото Инна в образе мамы Сердючки подожгла паркет вместе с 90-летним судьей "Танців з зірками" Григорием Чапкисом. Артисты очень активно танцевали в дуэте и показали настоящий класс.

«Гений и просто красная юбка…», - подписала фото Белоконь.

Напомним, шальная мама Сердючки показала, как надо целоваться, Данилко аж покраснел: "Раскрыла чакры".

Как сообщала Politeka, Горбунов зажег с Веркой Сердючкой на "Танцях з зірками", мама не уступила: "Хочется почаще...".

Также Politeka писала, что шальная мама Верки Сердючки захомутала пожилого красавца, кадры утех: «Помогает раскрываться…».