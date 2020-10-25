Мама Верки Сердючки произвела фурор на шоу "Танці з зірками"

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса Инна Белоконь, которая является бессменной спутницей Сердючки, опубликовала серию фото с прошлого эфира шоу.

На фото Инна в образе мамы подожгла паркет вместе с 90-летним судьей "Танців з зірками" Григорием Чапкисом. Артисты очень активно танцевали в дуэте и показали настоящий класс.

«Гений и просто красная юбка…», - подписала фото Белоконь.

За день пост актрисы собрал более 1,2 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Не просто красная юбка, а талантливая артистка, которая помогает своим талантом раскрываться другому таланту - Андрею Данилко», «Просто "Красной юбкой" нужно уметь быть! И я люблю Вас за это», «Шикарная красная юбка. А в ней шикарная девушка МАМА», «Инна, Вы шикарная, неповторимая! Любим Вас! А юбка... она просто красная», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что перед танцем Григорий Чапкис заявил, что у него был курортный роман с мамой Сердючки, поэтому он является ее отцом. Шутка Чапкиса вызвала бурю эмоций у самой Сердючки, а также у зрителей. Танец завершил прекрасную сценку, которая подняла всем настроение.

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