Американская модель Кэндис Свэйнпол из Victoria’s Secret впечатлила фигурой, примеряв одно лишь боди

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«У нее есть склонность к перфекционизму, но она уравновешивает их своим глубоким желанием чувствовать и переживать. Ее сны подобны облакам, плывущим по небу с вероятностью, что они проливают дождь и питают землю», - говорится в подписи.

Уточним, что на фотографии Свэйнпол позирует в одном боди, эффектно нагнувшись в кадр. Благодаря этому в кадр попали изящные изгибы красотки, на что обратили внимание ее поклонники.

«Это невероятно крутой кадр», «сама изящность, Кэнди! Обожаю тебя», «безупречное тело. Супер вид», «божественная», «ты действительно ангел!», - пишут они.

Как сообщалось до этого, Кэндис Свейнпол позировала в платье. Девушка стояла под душем. Красотка взялась рукой за молнию наряда, делая снимок еще более соблазнительным. Кадр получился довольно горячими и трогательными, хотя и сделанным в черно-белых тонах.

Напомним, раздетая звезда "Victoria’s Secret" довела до мурашек кадрами из душа

А еще Politeka писала, что звезда Victoria’s Secret приспустила джинсы, чтобы показать самое сочное

Также Politeka сообщала, что звезда Victoria’s Secret в крохотном бикини покорила хищным взглядом