Американская модель Кэндис Свэйнпол из Victoria’s Secret впечатлила фигурой, примеряв одно лишь боди
Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
«У нее есть склонность к перфекционизму, но она уравновешивает их своим глубоким желанием чувствовать и переживать. Ее сны подобны облакам, плывущим по небу с вероятностью, что они проливают дождь и питают землю», - говорится в подписи.
Уточним, что на фотографии Свэйнпол позирует в одном боди, эффектно нагнувшись в кадр. Благодаря этому в кадр попали изящные изгибы красотки, на что обратили внимание ее поклонники.
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«Это невероятно крутой кадр», «сама изящность, Кэнди! Обожаю тебя», «безупречное тело. Супер вид», «божественная», «ты действительно ангел!», - пишут они.
Как сообщалось до этого, Кэндис Свейнпол позировала в платье. Девушка стояла под душем. Красотка взялась рукой за молнию наряда, делая снимок еще более соблазнительным. Кадр получился довольно горячими и трогательными, хотя и сделанным в черно-белых тонах.
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