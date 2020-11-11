Российская балерина Анастасия Волочкова показала, как тренирует свой знаменитый шпагат
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала несколько видео, на которых продемонстрировала упражнения для растяжки. Традиционно балерина устроила настоящее шоу на полу. Она занималась в зеркальном зале, используя коврик. Одета Волочкова была в спортивные штаны, кофту и жилетку.
Артистка разлеглась на полу и начала энергично раздвигать ноги в сторону. Затем она стала вертеть ними как пропеллерами вертолета. Звезда показывала чудеса растяжки, демонстриуя невероятные эксперименты с человеческим телом.
«Несколько полезных упражнений со вчерашнего вечернего занятия после репетиции», - подписала видео звезда.
Добавим, что на голове Волочковой был обскубанный хвостик. Как известно, у балерины проблемы с волосами.
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Стоит отметить, что растяжка и шпагат – это главная гордость Волочковой, которую она выпячивает везде, где есть возможность. В Инстаграм ленте звезды очень много различных фото со шпагатами, над которыми с удовольствием смеются коллеги и поклонники.
Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова появилась на фото в защитной маске, украшенной стразами. 44-летняя звезда, которая считается одной из самых скандальных личностей российского шоу-бизнеса, решила прорекламировать модный аксессуар.
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Также Politeka писала, что распутная Волочкова засветила лишнее в ультракороткой комбинации: "Не стыдно".