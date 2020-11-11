Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая огорошила поклонников, рассказав им пикантную деталь из своего прошлого

Как рассказывает Politeka, пост знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«80-90 в моде :) в 90е я очень хотела капор, но мама считала это глупым расходованием денег и капор я так и не получила, тогда не знала, что вырасту и с головными уборами проблем не будет», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Осадчая позирует, распахнув курточку и посветив безупречным лицом вблизи. Это произвело эффект «бомбы» среди ее поклонников.

«классная цепочка!», «вот это ты круто выглядишь – пожар», «топ», «очень крутой образ, Катя», «вам очень идет. Невероятная», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская телеведущая и модель Катя Осадчая показала, как отдыхает в Турции

Катя надела длинную белую футболку, видимо, чтобы не сгореть на солнце, а также была в цветастых плавках.

Красотка демонстрировала свои длинные ножки, достойные только восхищения. Осадчая сделала хвостик и украсила прическу заколками.

Напомним, Катя Осадчая выдала личную тайну о Юрии Горбунове: "Четыре года назад..."

Также Politeka писала, что Катя Осадчая в купальнике и мини-шортах посветила своими достоинствами на пляже: Горбунову пора переживать.