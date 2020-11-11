Российская журналистка и ведущая Ксения Собчак нарвалась на критику поклонников, неудачно отфотошопив снимок
Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость выбросила у себя на странице в Instagram.
«Мои правила просты-в Дубае веди себя как просят Дубайцы)) В Европе-как Европейцы», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Собчак позирует в очках и накидке на фоне пустыни. Однако поклонники обратили внимание на неудачный фотошоп кумира, из-за чего ее лицо можно узнать с трудом.
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«Фотошоп, Ксения- это не Ваше», «ох и нафотошопила, бедуинка», «Это фотошоп такой? Лицо с дюнами слилось) 🚬👵🏾», «прикольные фотообои🔥», «А зачем так сильно лицо замылили?», «побледнела – замоталась наверно», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что российская телеведущая, политики блогерша Ксения Собчак вызвала переполох своим видом
На снимке Ксения запечатлена с широко открытыми веками. Особое внимание стоит уделить макияжу теледивы – ее губы выкрашены черным, а область вокруг глаз – розовым. На лбу Ксении можно заметить окровавленную рану, которая видимо является гримом, и приклеенные стразы.
Напомним, что Собчак с затертым лицом плюнула на все и примерила деловой костюм: "Зачем вас так жестко...".
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