Российская телеведущая, политики блогерша Ксения Собчак вызвала переполох своим видом

Как передает Politeka.net, звезда, кторая 5 ноября празднует день рождения, опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм. (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

На снимке Ксения запечатлена с широко открытыми веками. Особое внимание стоит уделить макияжу теледивы – ее губы выкрашены черным, а область вокруг глаз – розовым. На лбу Ксении можно заметить окровавленную рану, которая видимо является гримом, и приклеенные стразы.

"Это у меня округлились глаза от того количества любви, которое вы вдруг мне все решили подарить! Спасибо вам большое за ваши поздравления☺️. Когда ругают -понимаю что делать,а когда столько любви-теряюсь и смущаюсь! Я конечно уже «не новая», но как говорится, я не старею,я просто становлюсь «классикой»!!!" – написала Собчак под свежим фото в "Инстаграм".

Как сообщалось, накануне Собчак «подебоширила» в самолете, в котором отправилась на отдых с семьей. Реакция засидевшейся на карантине звезды на поездку была очень бурной.

Напомним, что Собчак с затертым лицом плюнула на все и примерила деловой костюм: "Зачем вас так жестко...".

Также Politeka писала, что Собчак в образе зацелованной школьницы пошалила на диване: «Прибухнула?».