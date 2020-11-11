Российская актриса Кристина Асмус делит совместно нажитое с Гариком Харламовым имущество

Как сообщает издание Super, в октябре пара официально оформила развод, о котором они объявили в начале лета. Как рассказала адвокат актрисы Марина Дубровская, бывшим супругам предстоит поделить имущество.

Незадолго до развода семья переехала в четырехэтажный дом на Рублевке. В одном из интервью Асмус признавалась, что на дом заработал Гарик. Куплен дом был в 2014 году, но долгое время там шел ремонт.

Четырехэтажный дома находится в элитном закрытом поселке, недалеко от концертного зала «Барвиха Luxury Village», где проходят съемки Comedy Club. По оценкам издания, такой дом может стоить 90–100 млн рублей. Судя по фото, дом супругов – настоящий замок со множеством комнат. На некоторых фото Кристины видно, что вокруг дома большая територия.

Известно, что сейчас в этом доме проживает Кристина с дочкой Настей. В ближайшее время супругам придется решить, как быть дальше. Адвокат надеется, что раздел имущества пройдет мирно.

Стоит отметить, что несмотря на развод звезды делают вид, что сохранили дружеские отношения. Гарик не упускает возможности пошутить над Кристиной в Comedy Club. Не отстает и Асмус, которая иногда в шутку упоминает мужа у себя в Инстаграм.

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