Дочь легендарной украинской певицы Оли Поляковой Маша впечатлила красотой, примеряв прозрачное кружево
Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
«Как вы думаете, девушка должна себя занижать и свои достоинства, или преподносить и преувеличивать их», - говорится в подписи.
Уточним, что на фотографии Маша позирует в черном пальто, которое решила эффектно распахнуть и посветить красным прозрачным кружевой. При этом образ знаменитость дополнила эффектным макияжем и прической.
«Преподносить и преувеличивать ❤️», - ответила девушке сама Оля.
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Обратим внимание, что поклонники Маши буквально «взорвались» от увиденного, о чем говорят комментарии под снимком.
«Красотка», «копия мама», «не плохо, однако», «ой, до мамы еще ой как далеко», «шикарная», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что 15-летняя Маша Полякова порадовала поклонников новым видео на своей странице в Инстаграм.
На кадрах красотка позирует дома в забавном образе, который идеально подошел бы для молодежной хэллоуинской вечеринки. На ней платье или блузка с хищным леопардовым принтом, а лицо девушки «украшает» грим с имитацией кошачьего носа и усов.
«Всем привет! Скоро 31 октября. А это праздник Всех мертвых и любимый праздник всех, кто любит наряжаться», - рассказала в видео Маша.
Напомним, помолодевшую Полякову перепутали со старшей дочкой, Могилевская аж ухнула: "Хороша, чертовка!".
Как сообщала Politeka, несовершеннолетняя дочь Оли Поляковой пошла по стопам матери, красноречивые кадры.
Также Politeka писала, что 15-летняя дочь Поляковой ошарашила взрослым видео в ванной и разозлила мать.