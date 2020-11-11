Дочь легендарной украинской певицы Оли Поляковой Маша впечатлила красотой, примеряв прозрачное кружево

Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Как вы думаете, девушка должна себя занижать и свои достоинства, или преподносить и преувеличивать их», - говорится в подписи.

Уточним, что на фотографии Маша позирует в черном пальто, которое решила эффектно распахнуть и посветить красным прозрачным кружевой. При этом образ знаменитость дополнила эффектным макияжем и прической.

«Преподносить и преувеличивать ❤️», - ответила девушке сама Оля.

Обратим внимание, что поклонники Маши буквально «взорвались» от увиденного, о чем говорят комментарии под снимком.

«Красотка», «копия мама», «не плохо, однако», «ой, до мамы еще ой как далеко», «шикарная», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что 15-летняя Маша Полякова порадовала поклонников новым видео на своей странице в Инстаграм.

На кадрах красотка позирует дома в забавном образе, который идеально подошел бы для молодежной хэллоуинской вечеринки. На ней платье или блузка с хищным леопардовым принтом, а лицо девушки «украшает» грим с имитацией кошачьего носа и усов.

«Всем привет! Скоро 31 октября. А это праздник Всех мертвых и любимый праздник всех, кто любит наряжаться», - рассказала в видео Маша.

Напомним, помолодевшую Полякову перепутали со старшей дочкой, Могилевская аж ухнула: "Хороша, чертовка!".

Как сообщала Politeka, несовершеннолетняя дочь Оли Поляковой пошла по стопам матери, красноречивые кадры.

Также Politeka писала, что 15-летняя дочь Поляковой ошарашила взрослым видео в ванной и разозлила мать.