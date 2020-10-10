15-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша огорошила поклонников словами о песне

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Скоро…», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Маша поет вместе с молодым человеком, читая текст с телефона. Как можно заметить, все это происходит на звукозаписывающей студии. На другом снимке дочь Поляковой в окружении парней, фотографируясь в зеркало.

Кадры поклонники Маши активно лайкали: за пару минут собралось больше тысячи. Однако комментировать слова знаменитости они не особо решались.

«Огонь», - написал один из пользователей.

До этого мы рассказывали, что несовершеннолетняя дочь Оли Поляковой Маша показала новое летнее фото.

Надо сказать, что Мария, несмотря на свои юные годы, позиционирует себя, как уже взрослую и самостоятельную девушку. Недавно Мария хвасталась в сети своим бойфрендом, а также демонстрировала свои формы в купальнике.

На последнем снимке, который появился у нее в Инстаграм, девушка попозировала сидя в автомобиле, Маша сделала селфи, показав свое задумчивое лицо крупным планом.

А еще Politeka писала, что сочная Полякова довела до безумия формами в бикини, Никитюк оценила

Также Politeka сообщала, что младшая дочь Оли Поляковой поразила внешностью на прогулке, фото