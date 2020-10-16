36-летняя украинская певица Оля Полякова ошеломила публику изменившейся внешностью на новом фото
Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в дерзком молодежном наряде.
Так, слегка растрепанная суперблондинка в черных кожаных штанах, темно-синем пиджаке и стильных ботинках лихо забралась на бортик мансарды. Оля при этом хитро улыбалась, делая "предупреждающий" жест пальцем.
"Детки, берегите себя💋", -подписала фото звезда.
Одной из первых пост прокомментировала ее коллега, певица Наталья Могилевская. "Ух! Хороша, чертовка!💋", не удержалась та, на что Полякова кокетливо ответила: "Спасибо! Ты тоже огонь огненный 🔥"
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Пользователи не узнали в "молоденькой" девушке Полякову. Некоторые подумали, что на фото ее старшая дочка Маша.
"Скільки вам років?"
"А кто это?" - "то ли кадр такой, но ни одной похожей черты лица" - "да, я тоже не узнала!"
"Я вас тут тільки по пальцях узнала)"
"Вас не узнать)))"
"Какая красивая🔥"
"Оленька, вы без косметики ещё красивее!😊"
"Какая молоденькая ❤️"
"Это Вы? 😳 я подумала старшая дочка 😍"
Ранее мы сообщали, Полякова накинулась на министра здравоохранения Максима Степанова, обвинившего ее в том, что на Харьковщине резко возросло количество зараженных китайским вирусом после ее выступления.
"Вы серьезно считаете, что увеличение заболеваемости произошло из-за моего концерта? Ежедневно сотни тысяч людей ездят в метро, где не надевают маски. Вспышки из-за моего выступления не было, и я хочу, чтобы вы это признали", - обратилась к чиновнику артистка.
Напомним, Полякова сделала заявление после скандального концерта в Харькове.
Как писала Politeka, Харькову грозит катастрофа после концерта Поляковой, Степанов сообщил о последствиях.
Также Politeka писала, что жизни десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.