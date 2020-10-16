36-летняя украинская певица Оля Полякова ошеломила публику изменившейся внешностью на новом фото

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в дерзком молодежном наряде.

Так, слегка растрепанная суперблондинка в черных кожаных штанах, темно-синем пиджаке и стильных ботинках лихо забралась на бортик мансарды. Оля при этом хитро улыбалась, делая "предупреждающий" жест пальцем.

"Детки, берегите себя💋", -подписала фото звезда.

Одной из первых пост прокомментировала ее коллега, певица Наталья Могилевская. "Ух! Хороша, чертовка!💋", не удержалась та, на что Полякова кокетливо ответила: "Спасибо! Ты тоже огонь огненный 🔥"

Пользователи не узнали в "молоденькой" девушке Полякову. Некоторые подумали, что на фото ее старшая дочка Маша.

"Скільки вам років?"

"А кто это?" - "то ли кадр такой, но ни одной похожей черты лица" - "да, я тоже не узнала!"

"Я вас тут тільки по пальцях узнала)"

"Вас не узнать)))"

"Какая красивая🔥"

"Оленька, вы без косметики ещё красивее!😊"

"Какая молоденькая ❤️"

"Это Вы? 😳 я подумала старшая дочка 😍"

Ранее мы сообщали, Полякова накинулась на министра здравоохранения Максима Степанова, обвинившего ее в том, что на Харьковщине резко возросло количество зараженных китайским вирусом после ее выступления.

"Вы серьезно считаете, что увеличение заболеваемости произошло из-за моего концерта? Ежедневно сотни тысяч людей ездят в метро, ​​где не надевают маски. Вспышки из-за моего выступления не было, и я хочу, чтобы вы это признали", - обратилась к чиновнику артистка.

Напомним, Полякова сделала заявление после скандального концерта в Харькове.

Как писала Politeka, Харькову грозит катастрофа после концерта Поляковой, Степанов сообщил о последствиях.

Также Politeka писала, что жизни десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.