Дочь Оли Поляковой Маша удивила «хищным» образом для Хэллоуина

15-летняя Маша Полякова порадовала поклонников новым видео на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах красотка позирует дома в забавном образе, который идеально подошел бы для молодежной хэллоуинской вечеринки. На ней платье или блузка с хищным леопардовым принтом, а лицо девушки «украшает» грим с имитацией кошачьего носа и усов.

«Всем привет! Скоро 31 октября. А это праздник Всех мертвых и любимый праздник всех, кто любит наряжаться», - рассказала в видео Маша.

Ее подписчики тут же принялись комментировать видео, высказывая свое мнение о наряде школьницы. Стоит отметить, что некоторым не понравилась наигранность девушки на видео.

«Та ты прямо тигрица», «Зачем так жестикулировать?», «Очень наигранно, хорошо что стараешься, но я уже давно замечаю что не естественно себя ведёшь и это бросается в глаза, если бы поменяла это, было бы очень органично)», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Маша опубликовала кадры, на которых поет вместе с молодым человеком, читая текст с телефона. Как можно заметить, все это происходит на звукозаписывающей студии. На другом снимке дочь Поляковой в окружении парней, фотографируясь в зеркало.

Кадры поклонники Маши активно лайкали: за пару минут собралось больше тысячи.

Напомним, помолодевшую Полякову перепутали со старшей дочкой, Могилевская аж ухнула: "Хороша, чертовка!".

Как сообщала Politeka, несовершеннолетняя дочь Оли Поляковой пошла по стопам матери, красноречивые кадры.

Также Politeka писала, что 15-летняя дочь Поляковой ошарашила взрослым видео в ванной и разозлила мать.