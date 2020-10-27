Дочь Оли Поляковой Маша удивила «хищным» образом для Хэллоуина
15-летняя Маша Полякова порадовала поклонников новым видео на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На кадрах красотка позирует дома в забавном образе, который идеально подошел бы для молодежной хэллоуинской вечеринки. На ней платье или блузка с хищным леопардовым принтом, а лицо девушки «украшает» грим с имитацией кошачьего носа и усов.
«Всем привет! Скоро 31 октября. А это праздник Всех мертвых и любимый праздник всех, кто любит наряжаться», - рассказала в видео Маша.
Пышногрудая «невеста» Харламова показала, как ее осчастливили на диване: «Съемка пошла не по плану»
Постаревший Харатьян перепугал фанатов новым лицом, "гардемарина" не узнать: "С бодуна..."
В Сети обсуждают настоящую маму детей Аллы Пугачевой и Галкина: "Симпатичная женщина!"
Новый курс валют, урезание выплат и мощный взрыв в Азовском море – главное за ночь
Ее подписчики тут же принялись комментировать видео, высказывая свое мнение о наряде школьницы. Стоит отметить, что некоторым не понравилась наигранность девушки на видео.
«Та ты прямо тигрица», «Зачем так жестикулировать?», «Очень наигранно, хорошо что стараешься, но я уже давно замечаю что не естественно себя ведёшь и это бросается в глаза, если бы поменяла это, было бы очень органично)», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Маша опубликовала кадры, на которых поет вместе с молодым человеком, читая текст с телефона. Как можно заметить, все это происходит на звукозаписывающей студии. На другом снимке дочь Поляковой в окружении парней, фотографируясь в зеркало.
Кадры поклонники Маши активно лайкали: за пару минут собралось больше тысячи.
Напомним, помолодевшую Полякову перепутали со старшей дочкой, Могилевская аж ухнула: "Хороша, чертовка!".
Как сообщала Politeka, несовершеннолетняя дочь Оли Поляковой пошла по стопам матери, красноречивые кадры.
Также Politeka писала, что 15-летняя дочь Поляковой ошарашила взрослым видео в ванной и разозлила мать.