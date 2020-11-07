Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала свои развлечения

На фото красотка показала себя в белом прозрачном белье, лежа на мотоцикле. Сьюзи соблазнительно выгнулась, а руками потянула за трусики, делая снимок максимально жарким. Волосы у модели были распущены, что еще больше восхитило фанатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Привет, красотка", "Замечательно выглядит", "Я твой большой поклонник", "Два таких прекрасных механизма - это роскошно", "Детка", "красивая женщина", "Я люблю твои ноги детка", "Красивая ты, чудо", "Я люблю тебя, Сьюзи Кортез", "Это твое божественное", "Спокойной ночи красивая", "Мне нравится нажимать, мне нравится делать поцелуй драгоценным", "Моя любимая, люблю это", "Мамочка красивая", "Какое супер чувственное тело", "Вау, просто вау", "Вкусная кобылка !!!", "Какие ножки красивее".

Сообщалось, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес похвасталась пикантным образом.

Кортес регулярно хвастается перед поклонниками своим шикарной фигурой.

На этот раз Сьюзи превзошла сама себя. На опубликованном кадре модель представала в обтягивающем костюме, который создавал иллюзию полной наготы.

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