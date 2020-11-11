Супермодель и актриса Эмили Ратаковски из Victoria’s Secret впечатлила красотой, примеряв полупрозрачный топ

Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.

«Не только плавание, но и брюки с подкладкой и подходящие футболки, чтобы сохранять свежесть до конца года в городе и на пляже», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Ратаковски позирует в прозрачном топе и крохотном купальнике, который эффектно оголяет ее беременный живот. Поклонники знаменитости пришли в «дикий» восторг от увиденного.

«Слишком хорошо даже для нее», «ты безупречно выглядишь, очень круто», «ты настоящая королева», «боже, до чего же ты красивая», «очень мило выглядишь», «прикольная на снимке. Очень», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что знаменитая актриса и модель Эмили Ратаковски показала свою изумительную фигуру в купальнике

Эмили предстала в откровенном купальнике с полностью открытой спиной, особо подчеркивающим выпуклую "пятую точку" звезды и ее соблазнительную грудь. На голове у Эмили завернуто полотенце, из чего можно сделать вывод, что Ратаковски недавно из душа.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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