Знаменитая актриса и модель Эмили Ратаковски показала свою изумительную фигуру в купальнике

Напомним, что не так давно известная красавица сообщила о своей беременности, однако в сети не могут забыть ее старые снимки, пишет Politeka.net.

Так, в одной из многочисленных фан-групп знаменитости фанаты выложили фото красотки в черном бикини.

Эмили предстала в откровенном купальнике с полностью открытой спиной, особо подчеркивающим выпуклую "пятую точку" звезды и ее соблазнительную грудь. На голове у Эмили завернуто полотенце, из чего можно сделать вывод, что Ратаковски недавно из душа.

Наверняка многие из фанатов, увидев фото своей любимицы, мечтательно воскликнули: "Сладкая куколка!"

Ранее мы писали, что Эмили удивила не только невероятной фигурой, но и натуральной красотой.

Наряд звезды хоть и был довольно строгий, но позволил рассмотреть ее упругие места. Красотка дерзко смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы, а свои руки она положила на плечи, посветив длинным маникюром.

Также мы сообщали, что Ратаковски позировала у пляжного домика, привычно выставив ягодицы на показ и повернувшись к объективу спиной. Девушка дополнила пляжный лук белой тонкой майкой и привычно распустила волосы. Как и всегда, на ее лице не было макияжа.

Пользователи сети тут же написали массу приятного в сторону роскошной модели.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Также Politeka писала, что Ратаковски разделась и без стеснения показала, чем ее наградила природа.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе