Погода в Украине 12 ноября ударит первыми заморозками, к такому испытанию не был готов никто



Об этом рассказывают синоптики, сообщает Politeka.

Согласно их прогнозу, дождей ожидать сегодня точно не стоит, но осень нашла им замену - локальные заморозки. Это почувствуют жители ряда областей.

На западе будет от 5 до 7 градусов выше нуля. Ночью синоптики прогнозируют похолодание до 0-3 градусов со знаком «плюс».

Немного прохладнее будет и на севере Украины. Днем ожидается около 4-7 градусов по Цельсию, а после захода солнца похолодает до -1 ниже нуля.

Небольшая облачность накроет и центральную часть страны, где воздух в светлое время суток прогреется до 4-7 тепла. Ночью же резко похолодает. Синоптики говорят про -1 +2 по Цельсию.

Немного теплее днем будет на юге. Столбик термометра прогреется до 6-9 тепла. Ночью же температура упадет до 0-5 по Цельсию.

Не повезет сегодня и жителям восточной части Украины, где воздух прогреется лишь до 2-5 по Цельсию. Ближе к вечеру температура воздуха остынет до 0-4 мороза.

Согласно прогнозу синоптиков, в Киеве и пригороде воздух днем будет около 3-7 градусов тепла. Ночью, правда резко похолодает: от 2 тепла до -1 по Цельсию.

Напомним, тепло под +20 и дожди разделят украинцев, каким регионам повезет с погодой.

Как сообщала Politeka, аномальный ноябрь нагрянет в Украину, синоптики обновили прогноз.

Также Politeka писала, что осень сменит настроение, грозовые дожди вернуться в Украину