Украинцы могут забыть о теплой погоде

Об этом информирует Укргидрометеоцентр.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 ноября, погода в Украине станет еще более холодной, а в некоторых регионах столбики термометров опустятся ниже нуля.

На Востоке страны небольшая облачность, сухо, сильный ветер. Ночная температура воздуха составит от -1 до +2 градусов. Днем немного потеплеет — +4 до +7 градусов.

Жителям южных областей повезет больше, поскольку там будет теплее. Ночью в регионе от +2 до +5 градусов, днем от до +9 градусов. В Крыму без осадков, но возможна небольшая облачность. Ночью +3 +5 градусов, днем также воздух прогреется до +9 градусов.

В северных регионах ночью столбики термометров опустятся ниже нуля, а днем немного "потеплеет" до +6. К ухудшению погоды нужно готовиться жителям западных регионов, поскольку ночью там ударят серьезные морозы (Ровенская, Черновицкая, Ивано-Франковская). В остальных областях от 0 до +2 градусов. Днем в большинстве областей от +4 до +8 градусов.

В Киеве сегодня, 11 ноября, также будет без осадков. Ночью от +1 до +3 градусов, днем ожидается +5 +7 градусов. Синоптики предупреждают, что возможен сильный ветер.

Ранее мы рассказывали, что до конца недели в Украине не ожидается осадков.

По словам синоптика Натальи Диденко, температура воздуха уже 11 ноября снизится. Ночью ожидается от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, а завтра днем ​​будет не выше +3…+9 градусов.

Синоптик предупредила, что в дальнейшем похолодание укрепится, будет без осадков, с периодическими туманами.

Напомним, тепло под +20 и дожди разделят украинцев, каким регионам повезет с погодой.

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