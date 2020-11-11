Украинцы могут забыть о теплой погоде
Об этом информирует Укргидрометеоцентр.
По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 ноября, погода в Украине станет еще более холодной, а в некоторых регионах столбики термометров опустятся ниже нуля.
На Востоке страны небольшая облачность, сухо, сильный ветер. Ночная температура воздуха составит от -1 до +2 градусов. Днем немного потеплеет — +4 до +7 градусов.
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Жителям южных областей повезет больше, поскольку там будет теплее. Ночью в регионе от +2 до +5 градусов, днем от до +9 градусов. В Крыму без осадков, но возможна небольшая облачность. Ночью +3 +5 градусов, днем также воздух прогреется до +9 градусов.
В северных регионах ночью столбики термометров опустятся ниже нуля, а днем немного "потеплеет" до +6. К ухудшению погоды нужно готовиться жителям западных регионов, поскольку ночью там ударят серьезные морозы (Ровенская, Черновицкая, Ивано-Франковская). В остальных областях от 0 до +2 градусов. Днем в большинстве областей от +4 до +8 градусов.
В Киеве сегодня, 11 ноября, также будет без осадков. Ночью от +1 до +3 градусов, днем ожидается +5 +7 градусов. Синоптики предупреждают, что возможен сильный ветер.
Ранее мы рассказывали, что до конца недели в Украине не ожидается осадков.
По словам синоптика Натальи Диденко, температура воздуха уже 11 ноября снизится. Ночью ожидается от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, а завтра днем будет не выше +3…+9 градусов.
Синоптик предупредила, что в дальнейшем похолодание укрепится, будет без осадков, с периодическими туманами.
Напомним, тепло под +20 и дожди разделят украинцев, каким регионам повезет с погодой.
Как сообщала Politeka, аномальный ноябрь нагрянет в Украину, синоптики обновили прогноз.
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