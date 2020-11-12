Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу показал, за кем скучает больше всего

Как сообщает Politeka.net фото он показал на своей странице в Инстаграм.

Как известно, сейчас экс-муж певицы живет в Киеве. Он состоит в отношениях с девушкой по имени Лилия, которая работает визажистом.

Дочь Мурата осталась с Каролиной (настоящее имя Ани Лорак). Похоже, что мужчине не хватает общения с дочерью. По крайней мере б этом он заявил в свежем Сторис.

Налчаджиоглу опубликовал фото подросшей дочери, сопроводив его следующим текстом: «Бесконечная любовь. Скучаю за тобой».

Напомним, в июне София отметила девятилетие: праздник прошел в тесном кругу, на котором присутствовал крестный папа Филипп Киркоров, но отсутствовал биологический. Что стало причиной неявки, Налчаджиоглу так и не объяснил.

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак прожили вместе 14 лет. Официально развод пары был оформлен 31 января 2019 года.

После этого Ани Лорак объявила, что встречается с бывшим супругом певицы TAYANNA Егором Глебом. В то время как Налчаджиоглу успел повстречаться уже с несколькими девушками.

Напомним, что Ани Лорак похвасталась пикантным подарком от Филиппа Киркорова: "Фи, как он вам не идет".

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Ани Лорак дала фору звездной маме в роскошном платье: «Вау, принцессы».

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