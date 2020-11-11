Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, заставила публику истекать слюнкой
Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в несколько необычной позе.
Счастливая Анна позировала возле пиццерии: на ней была стильная шубка, напоминающая расцветку далматинца, кремовые брюки, сникерсы и кепка.
Дочь Заворотнюк одной рукой держала завернутый в бумагу кусочек пиццы, а другой показывала жест "мир". При этом девушка высунула кончик языка и лихо задрала ножку.
"Ностальгия по Америке🇺🇸🍕🍕 в студенческие годы такой перекус был неотъемлемой частью моей повседневной жизни💖", - написала Анна.
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Задорное настроение девушки подхватили ее поклонники. Надо отдать ей должное, возбуждать аппетит у нее получается отлично:
"Ооооо даааа😍😍😍😍я обожала тоже там пиццу) у меня рядом с домом была забегаловка и я постояяяяянно ее брала))) пепперони one love❤️"
"Ух ты какая шубка? 😍 Откуда такая?)"
"Анечкааа, как классно!😻"
"Что за модная девчушка у меня тут в ленте🚀🥤"
"Ух ты, американка -студентка да ещё и красотка!😍🍕🍕🍕☕"
"Хорошенькая такая 🤗"
"Мммм... Пица! Моя любимая! Вкуснота! Анечка, очень рада видеть улыбку на твоём лице❤️"
Ранее мы сообщали, Анна в кожаных штанах изумила осенним фото возле инсталяции с соломой и тыквами.
"С дарами осени🎃 оставляйте осенние смайлы в комментариях🎃🍁🍂🍄", - попросила фанатов девушка.
"Не устану вами восхищаться🍁🍂😍"; "Какие волосы 😍🔥";"Извините, вот и подъехали осенние смайлики 🌽🥑🥔", - отреагировали те.
Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.