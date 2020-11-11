Начинающая модель Дева Кассель разгорячила упругими прелестями

Как передает Politeka.net, 16-летняя дочка актриса Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в черном топе и обтягивающих лосинах.

Девушка собрала волосы в хвост, кинув хитренький взгляд в камеру. Эластичная ткань топика "подпрыгнула" на торчащем бюсте, едва не засветив запрещенное.

Кроме того дочь Моники и Венсана продемонстрировала оголенный животик.

Локацией для фото стала гостиная старого дома. Причем, на заднем фоне, зоркие фанаты разглядели мужчину, наблюдавшего за процессом съемки.

«Укороченный топ в стиле 90-х ❤️❤️❤️», - подписала фото юная звезда.

Несмотря на юный возраст, девушке хорошо удалось передать атмосферу того времени - молодости ее мамы (сейчас Беллуччи 56 лет).

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Посмотри на лицо позади себя 😶"

"Любовь чиста 💍"

"Слишком красиво !!! ❤️❤️❤️"

Ранее мы сообщали, Дева похвасталась талантом соблазнять - видимо, унаследованным от матери. Модель позировала на фоне дикой рироды с распущенными волосами и минимумом косметики, но с таким соблазнительным силуэтом. Судя по очертаниям упругого бюста юной прелестницы, она не стала сковывать свою красоту бюстгальтером. Зато натянула топ с длинным рукавом. Периодически Дева гладила свое тело руками, еще больше раззадоривая публику.

Очень красивая! 👍"; "Какие чудесные образы! Ты красивая! 💕"; "Прелестна, юна, свежа и красива!😍"; "твоя улыбка убивает меня в конце", - прокомментировали поклонники.

Напомним, что Дева Кассель сверкнула роскошью в экстра-мини, Кассель не выдержал: «Вся в мать».

Также Politeka писала, что Дева Кассель сверкнула пышными прелестями на пляже: Моника может гордиться.