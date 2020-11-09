Начинающая модель Дева Кассель удивила мастерством соблазнения
Как передает Politeka.net, 16-летняя дочь актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором предстала в черном топе и темных джинсах (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Локацией для съемки стала загородная местность. Кассель позировала на фоне дикой природы: лужаек и водной глади, взлетающих птиц и прыгающих в траве зайчков. Однако сюжет вовсе не сказочный, а по-взрослому глубокий, атмосферный.
Девушка с распущенными волосами и минимумом косметики, но с таким соблазнительным силуэтом, возбудила публику. Судя по очертаниям упругого бюста юной прелестницы, Дева не стала сковывать свою красоту бюстгальтером.
Модель покрутилась перед камерой, играя с волосами, трогая свое тело. К слову, в какой-то момент девушка провела руками по бюсту, игриво улыбнувшись и кинув дерзкий взгляд в объектив. Так и хочется сказать, что Дева взяла от матери, эталона женской красоты, лучшее.
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Пользователи высоко оценили пост юной звезды:
"Очень красивая! 👍"
"Какие чудесные образы! Ты красивая! 💕"
"Прелестна, юна, свежа и красива!😍"
"твоя улыбка убивает меня в конце"
Ранее мы сообщали, Дева Кассель впечатлила натуральной красотой без косметики. Девушка сделала селфи в черном худи, высоко подняв руку с глянцем, на обложке которого было ее фото.
"Спасибо всем за поддержку! Это был потрясающий опыт работы для @ellefr и его команды✨", - подписала фото Дева.
Напомним, что Дева Кассель сверкнула роскошью в экстра-мини, Кассель не выдержал: «Вся в мать».
Также Politeka писала, что Дева Кассель сверкнула пышными прелестями на пляже: Моника может гордиться.