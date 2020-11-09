Начинающая модель Дева Кассель удивила мастерством соблазнения

Как передает Politeka.net, 16-летняя дочь актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором предстала в черном топе и темных джинсах (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Локацией для съемки стала загородная местность. Кассель позировала на фоне дикой природы: лужаек и водной глади, взлетающих птиц и прыгающих в траве зайчков. Однако сюжет вовсе не сказочный, а по-взрослому глубокий, атмосферный.

Девушка с распущенными волосами и минимумом косметики, но с таким соблазнительным силуэтом, возбудила публику. Судя по очертаниям упругого бюста юной прелестницы, Дева не стала сковывать свою красоту бюстгальтером.

Модель покрутилась перед камерой, играя с волосами, трогая свое тело. К слову, в какой-то момент девушка провела руками по бюсту, игриво улыбнувшись и кинув дерзкий взгляд в объектив. Так и хочется сказать, что Дева взяла от матери, эталона женской красоты, лучшее.

Пользователи высоко оценили пост юной звезды:

"Очень красивая! 👍"

"Какие чудесные образы! Ты красивая! 💕"

"Прелестна, юна, свежа и красива!😍"

"твоя улыбка убивает меня в конце"

Ранее мы сообщали, Дева Кассель впечатлила натуральной красотой без косметики. Девушка сделала селфи в черном худи, высоко подняв руку с глянцем, на обложке которого было ее фото.

"Спасибо всем за поддержку! Это был потрясающий опыт работы для @ellefr и его команды✨", - подписала фото Дева.

Напомним, что Дева Кассель сверкнула роскошью в экстра-мини, Кассель не выдержал: «Вся в мать».

Также Politeka писала, что Дева Кассель сверкнула пышными прелестями на пляже: Моника может гордиться.