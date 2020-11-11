Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала себя почти полностью обнаженной

Звезда взрослого журнала на то и звезда, чтобы показывать свои прелести во всей красе, пишет Politeka.net. В этот раз красотка оголилась на пляже.

Модель позировала на берегу, во время того, как волны мочили ее тело. Сьенега улеглась на песок животом вниз. Она кокетливо приподняла ножку к верху.

Примечательно, что соблазнительница была в одних плавках-бикини, которые напоминали одни тоненькие полосочки ткани, ничего не прикрывавшие.

Модель блеснула упругими ягодицами и красивым изгибом талии и бедер - просто совершенная малышка.

При этом, благодаря принятой позе, не было видно бюста знаменитости, а точнее - самых пикантных деталей.

Волосы модели были мокрыми, и она закинула их набок. Сьенега улыбалась и выглядела счастливой.

Кадры в сторис не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега надела полупрозрачное платье розового цвета, под котором не было белья, что видно по пикантным деталям.

Красотка покупалась, а позже стала выходить из воды в мокром наряде. Тонкая ткань обтянула великолепные формы Кассандры, подчеркнув изгиб талии и пышную грудь.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала в наряде из полосочек, которые частично прикрывали тело девушки.

Прозрачная часть была в виде трусиков, а бюст - помещен в топ. Образ девушка дополнила цветочками на голове, а также белым париком.

Отметим, что красотка в этот момент позировала на капоте старого автомобиля.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" вывалила свой срам в прозрачном топе

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