ПриватБанк без какого-либо разъяснения отказывается сотрудничать с клиентами
Об этом в своем отзыве на портале Минфин рассказала недовольная клиентка Валерия.
По словам женщины, ей пришло сообщение и ПриватБанк предложил якобы переоформить банковскую карту.
Однако, после того, как клиентка обратилась в отделение, сотрудники ПриватБанка отказали ей в сотрудничестве.
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"Банк прислал смс о необходимости получения новой карты, так как старая заканчивается. В отделении банка мне отказали в выдачи новой карты и сообщили, что банк разорвал договор сотрудничества в одностороннем порядке. Оператор 3700 подтвердил данное решение без объяснения такого решения. Оператор в чате также", - рассказала клиентка в негативном отзыве.
Ей посоветовали написать жалобу на центральное отделение ПриватБанка в Днепре.
"Посоветовал направить письмо в Днепр для выяснения причины. Онлайн заявку на повторное рассмотрение вопроса отказали. Полный бред и непонятные действия со стороны сотрудников банка", - добавила Валерия в отзыве на Минфине.
"Доброе утро! Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах вам сразу сообщат...", - ответил на жалобу представитель банка.
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