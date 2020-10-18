Это далеко не первый похожий случай

ПриватБанк без какого-либо разъяснения отказывается сотрудничать с клиентами

Об этом в своем отзыве на портале Минфин рассказала недовольная клиентка Валерия.

По словам женщины, ей пришло сообщение и ПриватБанк предложил якобы переоформить банковскую карту.

Однако, после того, как клиентка обратилась в отделение, сотрудники ПриватБанка отказали ей в сотрудничестве.

"Банк прислал смс о необходимости получения новой карты, так как старая заканчивается. В отделении банка мне отказали в выдачи новой карты и сообщили, что банк разорвал договор сотрудничества в одностороннем порядке. Оператор 3700 подтвердил данное решение без объяснения такого решения. Оператор в чате также", - рассказала клиентка в негативном отзыве.

Ей посоветовали написать жалобу на центральное отделение ПриватБанка в Днепре.

"Посоветовал направить письмо в Днепр для выяснения причины. Онлайн заявку на повторное рассмотрение вопроса отказали. Полный бред и непонятные действия со стороны сотрудников банка", - добавила Валерия в отзыве на Минфине.

"Доброе утро! Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах вам сразу сообщат...", - ответил на жалобу представитель банка.

Напомним, банкомат ПриватБанка "сожрал" карту вместо того, чтобы выдать деньги

Как сообщала Politeka, с карт ПриватБанка исчезают крупные суммы, украинцам дали совет

Также Politeka писала, что отказ в возврате средств, гарантия от ПриватБанка не помогла: украинцам объяснили, что происходит.