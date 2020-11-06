Банковские счета украинцев могут оказаться заблокированными в один момент

Дело в том, что Министерство юстиции вводит систему автоматизированного ареста банковских счетов должников.

Сейчас присоединение к системе добровольное, то есть банк сам решает, будет он присоединяться к такой практике или нет.

Для того, чтобы заблокировать счет исполнителю понадобиться нажать на своем компьютере всего несколько кнопок.

В министерстве отмечают, что если все банки (или их большинство) присоединятся к системе, должники не смогут избегать выполнения обязательств.

По данным Минюста, с системой автоматизированного ареста счетов уже работают четыре банка (первым был ПриватБанк).

Отметим, сейчас банки блокируют счета должников только после постановления суда или по требованию исполнительной службы.

А вот снять арест так быстро, как счет блокируют, не получится.

Немного проще это будет сделать тем, у кого банк является участником АСИП. В таком случае должник оплачивает штраф либо алименты, после чего банк передает информацию о погашении задолженности в исполнительную службу, и та закрывает производство. Обычно на это уходит несколько дней. Оплатить долг можно как со счета, на который наложен арест (если помимо заблокированных денег там есть нужная сумма), либо через карту банка.

Важный нюанс заключается в том, что оплатить долг с арестованного счета невозможно. Скорее, придется платить наличными.

Кроме того, стоит отметить, что закрывает производство госисполнитель в ручном режиме. При этом жесткого регламента таких действий нет, как и ответственности за несвоевременное закрытие производства, пишет портал Деньги.ua.

Получается, если банк не присоединился к автоматизированной системе, после оплаты долга, финучреждение отправляет подтверждение в исполнительную службу обычной почтой. В результате, арест могут снять и через неделю, и через две, и через месяц.

Чтобы ускорить процедуру, можно лично отвезти квитанцию об оплате долга в исполнительную службу и передать в руки конкретно исполнителю, а обратно в банк – постановление о закрытии производства.

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